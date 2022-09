Rocca di Papa, al via “Fuori Mondiale”: 10 giorni tra gastronomia, musica, cultura e sport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Rocca di Papa – Sono ufficialmente aperti i FEI World Championship 2022, i Campionati mondiali di equitazione, e con essi anche il Fuori Mondiale. Si è svolta, infatti, martedì 13 settembre alle ore 17.00 in Piazza della Repubblica a Rocca di Papa, la cerimonia di inaugurazione di questo grande e tanto atteso evento sportivo, alla presenza di importanti cariche istituzionali e sportive. Un momento che l’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto organizzare nel centro cittadino e che è stato occasione per far conoscere il borgo di Rocca di Papa. “Ringrazio la Fise, nella persona del Presidente Marco Di Paola, la Regione Lazio e tutti gli uffici comunali per il supporto logistico all’organizzazione di questa ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 14 settembre 2022)di– Sono ufficialmente aperti i FEI World Championship 2022, i Campionati mondiali di equitazione, e con essi anche il. Si è svolta, infatti, martedì 13 settembre alle ore 17.00 in Piazza della Repubblica adi, la cerimonia di inaugurazione di questo grande e tanto atteso eventoivo, alla presenza di importanti cariche istituzionali eive. Un momento che l’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto organizzare nel centro cittadino e che è stato occasione per far conoscere il borgo didi. “Ringrazio la Fise, nella persona del Presidente Marco Di Paola, la Regione Lazio e tutti gli uffici comunali per il supporto logistico all’organizzazione di questa ...

