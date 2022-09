Rivoluzione a Parigi: anche le moto ora pagano il parcheggio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Finora esenti da tasse, i possessori di due ruote endotermiche devono ora pagare il parcheggio a Parigi, dalle 9:00 alle 20:00, domenica e giorni festivi esclusi. Annunciato a giugno 2021 dal Comune, il provvedimento è entrato in vigore giovedì 1° settembre 2022. Tariffe, abbonamenti agevolati, casi di ingresso gratuito, località… Ecco cosa cambia. Da 2 a 3 euro l’ora in superficie In superficie, le due ruote a motore possono continuare a parcheggiare sui 42.000 posti loro assegnati, oltre che sulla fascia di parcheggio prevista per le auto, pagando il parchimetro. È anche possibile pagare tramite una delle applicazioni mobili dedicate (PayByPhone, ParkNow, Flowbird), pagando così in modo veloce senza dover prendere il biglietto cartaceo. Il parcheggio al di fuori delle linee blu ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Finora esenti da tasse, i possessori di due ruote endotermiche devono ora pagare il, dalle 9:00 alle 20:00, domenica e giorni festivi esclusi. Annunciato a giugno 2021 dal Comune, il provvedimento è entrato in vigore giovedì 1° settembre 2022. Tariffe, abbonamenti agevolati, casi di ingresso gratuito, località… Ecco cosa cambia. Da 2 a 3 euro l’ora in superficie In superficie, le due ruote are possono continuare a parcheggiare sui 42.000 posti loro assegnati, oltre che sulla fascia diprevista per le auto, pagando il parchimetro. Èpossibile pagare tramite una delle applicazioni mobili dedicate (PayByPhone, ParkNow, Flowbird), pagando così in modo veloce senza dover prendere il biglietto cartaceo. Ilal di fuori delle linee blu ...

