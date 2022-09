Ritorno alla vita, a Napoli le opere mistiche di Bill Viola (Di mercoledì 14 settembre 2022) di Fiorella Franchini Italo-americano, Bill Viola, nato nel Queens nel 1951, è fra i più importanti artisti nell’ambito della video arte, una forma artistica creata negli anni Sessanta dallo sviluppo della tecnologia e diventata sempre più raffinata grazie all’uso di strumenti sofisticati. Una tecnica originale, astratta, spesso irriverente e provocatoria che, tuttavia, permette una narrazione intensa e sconfinata. Le installazioni video di Viola utilizzano tecniche all’avanguardia e sono esposte in musei e gallerie di tutto il mondo e in molte collezioni private. La sua arte mette in connessione le due realtà che s’intrecciano nella nostra contemporaneità, quella umana e quella digitale, per indagare il senso dell’esistenza attraverso la scienza. Il suo obiettivo è quello di rappresentare le infinite sfumature ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) di Fiorella Franchini Italo-americano,, nato nel Queens nel 1951, è fra i più importanti artisti nell’ambito della video arte, una forma artistica creata negli anni Sessanta dallo sviluppo della tecnologia e diventata sempre più raffinata grazie all’uso di strumenti sofisticati. Una tecnica originale, astratta, spesso irriverente e provocatoria che, tuttavia, permette una narrazione intensa e sconfinata. Le instzioni video diutilizzano tecniche all’avanguardia e sono esposte in musei e gallerie di tutto il mondo e in molte collezioni private. La sua arte mette in connessione le due realtà che s’intrecciano nella nostra contemporaneità, quella umana e quella digitale, per indagare il senso dell’esistenza attraverso la scienza. Il suo obiettivo è quello di rappresentare le infinite sfumature ...

AntoVitiello : #ACMilan comunica che Alessandro #Florenzi, ha subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femora… - juventusfc : ?? Paredes: «Voglio dare alla squadra il mio massimo e tutto quello di cui avrà bisogno. Ho fatto di tutto per venir… - AroundTheGameIT : 'Nicolò Melli non sta perdendo occasione per dimostrare al mondo che, possa trovarsi a Milano, Dallas o Berlino, è… - assunta_davolio : @HoaraBorselli I compagni incipriati !!!????che fantasia!!! Ripetere una frase senza capirne il significato , è sinon… - riccardo_z15 : non sono pronto al ritorno di Amici e alla mia coinquilina che mi fa la testa quadrata con quei ragazzini ?? -