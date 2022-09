Ricordi Nina Torresi (Maya) de ”I Cesaroni”? Ecco com’è oggi (Foto) (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nina Torresi è nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Maya D’Oil Aldemburger, nella serie TV ‘‘I Cesaroni” andata in onda sul piccolo schermo dal 2006 al 2014 su Canale 5. L’attrice durante la sua carriera professionale ha preso parte, anche ad alcune web serie: ”L’ospite perfetto”, ”118”, ”Sbratz”. La domanda che però molti italiani si saranno posti in questi anni è la seguente: ”com’è diventata Maya de I Cesaroni”? Scopriamolo insieme. Nina Torresi, com’è cambiata la protagonista de ”I Cesaroni”? (Foto) Nina Torresi, l’attrice che per diverse stagioni ha ricoperto il ruolo di Maya D’Oil Aldemburger nella serie TV ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 14 settembre 2022)è nota soprattutto per aver interpretato il personaggio diD’Oil Aldemburger, nella serie TV ‘‘I” andata in onda sul piccolo schermo dal 2006 al 2014 su Canale 5. L’attrice durante la sua carriera professionale ha preso parte, anche ad alcune web serie: ”L’ospite perfetto”, ”118”, ”Sbratz”. La domanda che però molti italiani si saranno posti in questi anni è la seguente: ”diventatade I”? Scopriamolo insieme.cambiata la protagonista de ”I”? (, l’attrice che per diverse stagioni ha ricoperto il ruolo diD’Oil Aldemburger nella serie TV ...

OggettoAdattato : @ilconte_dantes @Nina_Sensi @Dfherz @ferminia78 Non sviare, parliamo di te non di me ero ironico come al solito. I… - Nina_1989_ : RT @immensamenteg: nulla stasera sblocco ricordi? #prelemi - Nena_Nina_Schi : RT @gigi52335676: Anche Berlusconi contro Peppa Pig. Qualcuno gli ricordi che niente è stato più diseducativo delle sue TV - Dfherz : @OggettoAdattato @Nina_Sensi Ahahah scusa ma in questo momento le immagini che scorrono nella mia mente sono le più… - markscap16 : @huchukato @OggettoAdattato @Nina_Sensi @anzianazozzona @Dfherz non te la ricordi più quella della cyclette? -