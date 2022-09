Ricandidati i parlamentari che hanno percepito il bonus Covid: tre di loro sono nelle liste della Lega, uno in quella di Noi moderati (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sembra passata un’era da quando si monitorava il conto corrente per vedere se l’Inps avesse erogato i 600 euro di bonus Covid, all’inizio della pandemia, nel 2020. Tra chi aspettava l’accredito non c’erano solo liberi professionisti messi alle strette dalla pandemia. Scoppiò uno scandalo quando si scoprì che anche alcuni parlamentari ne avevano fatto richiesta. Si trattava di Andrea Dara, Elena Murelli, Marzia Casolati (Lega) e Marco Rizzone (Movimento 5 stelle). Furono tutti sospesi dai rispettivi partiti, nel caso del Carroccio su sollecitazione diretta di Matteo Salvini. Il quale dichiarò: «Ho dato indicazione che chiunque abbia preso o fatto richiesta del bonus venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato». Era il 12 agosto 2020. Esattamente due anni dopo, durante la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sembra passata un’era da quando si monitorava il conto corrente per vedere se l’Inps avesse erogato i 600 euro di, all’iniziopandemia, nel 2020. Tra chi aspettava l’accredito non c’erano solo liberi professionisti messi alle strette dalla pandemia. Scoppiò uno scandalo quando si scoprì che anche alcunine avevano fatto richiesta. Si trattava di Andrea Dara, Elena Murelli, Marzia Casolati () e Marco Rizzone (Movimento 5 stelle). Furono tutti sospesi dai rispettivi partiti, nel caso del Carroccio su sollecitazione diretta di Matteo Salvini. Il quale dichiarò: «Ho dato indicazione che chiunque abbia preso o fatto richiesta delvenga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato». Era il 12 agosto 2020. Esattamente due anni dopo, durante la ...

