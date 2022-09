Retroscena Maldini: lo ha svelato sull’arrivo di De Ketelaere (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato a Mediaset Infinity poco prima dell’inizio della sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria. “Ogni anno dobbiamo migliorare, vogliamo confermarci in campionato e fare meglio in Champions, in Coppa Italia e vincere la Supercoppa. L’anno scorso non siamo stati all’altezza anche per un girone molto difficile, quest’anno è più abbordabile”. De Ketelaere Milan Maldini Sulla lunga trattativa per De Ketelaere? “È stato meno lungo di quello che credete, ne abbiamo iniziato a parlare dopo rispetto a quello che si è detto”. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il direttore tecnico del Milan, Paolo, ha parlato a Mediaset Infinity poco prima dell’inizio della sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria. “Ogni anno dobbiamo migliorare, vogliamo confermarci in campionato e fare meglio in Champions, in Coppa Italia e vincere la Supercoppa. L’anno scorso non siamo stati all’altezza anche per un girone molto difficile, quest’anno è più abbordabile”. DeMilanSulla lunga trattativa per De? “È stato meno lungo di quello che credete, ne abbiamo iniziato a parlare dopo rispetto a quello che si è detto”.

