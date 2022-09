Renzo Piano compie 85 anni: quali sono le sue opere più importanti in giro per il mondo? (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quando si pensa ad un architetto è difficile che non venga in mente il nome di Renzo Piano, senza dubbio una delle personalità italiane più apprezzate anche all’estero grazie alle sue opere che hanno ottenuto un grande successo in tutto il mondo. Non è certo un caso se Renzo Piano, che compie proprio oggi 85 anni, è l’unico architetto italiano ad aver vinto il premio Pritzker, uno dei più prestigiosi al mondo tanto da essere considerato il premio Nobel per l’architettura. Riconoscimento che oltretutto è stato assegnato al celebre architetto italiano alla Casa Bianca, nel 1998, direttamente dalle mani dell’allora Presidente USA Bill Clinton. Ma i riconoscimenti per Renzo Piano non ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quando si pensa ad un architetto è difficile che non venga in mente il nome di, senza dubbio una delle personalità italiane più apprezzate anche all’estero grazie alle sueche hanno ottenuto un grande successo in tutto il. Non è certo un caso se, cheproprio oggi 85, è l’unico architetto italiano ad aver vinto il premio Pritzker, uno dei più prestigiosi altanto da essere considerato il premio Nobel per l’architettura. Riconoscimento che oltretutto è stato assegnato al celebre architetto italiano alla Casa Bianca, nel 1998, direttamente dalle mani dell’allora Presidente USA Bill Clinton. Ma i riconoscimenti pernon ...

Ambtedesco : Auguri per i suoi 85 anni a Renzo Piano, uno dei grandi dell’#architettura contemporanea che ha contribuito a scolp… - nicolettamart14 : RT @fraurolo121: “Io, che faccio l'architetto, la morale non la predico: la disegno e la costruisco.” #RenzoPiano #14settembre 1937 #BOTD… - komiska : RT @poppymoppet: Renzo Piano #botd ?? - mrfidalgo : RT @poppymoppet: Renzo Piano #botd ?? - tittiscotti : „Quello dell'architetto è un mestiere antico come cacciare, pescare, coltivare ed esplorare. Dopo la ricerca del ci… -