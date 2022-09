Regno Unito, Re Carlo III ha licenziato i suoi impiegati legati al principato di Galles (Di mercoledì 14 settembre 2022) Trentuno segretari, 12 addetti stampa, quattro cuochi, tre valletti e due maggiordomi, addetti alle pulizie e servizi finanziari, sono 101 undici i membri del personale di re Carlo impiegati nella residenza londinese Clarence House. Ora che il nuovo re si stabilirà a Buckingham Palace verranno licenziati e probabilmente impiegati da altri membri della famiglia reale. La notizia non era inaspettata per lo staff, lo conferma il maggiordomo di Carlo, Grant Harrold: “Sin dalla mia assunzione, ero pienamente consapevole che quando la Regina sarebbe deceduta sarei stato licenziato perché il mio capo non è più il Principe di Galles”. Ciononostante il sindacato dei servizi pubblici denuncia l’insensibilità dell’amministrazione nell’annunciare la notizia proprio durante le cerimonie di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Trentuno segretari, 12 addetti stampa, quattro cuochi, tre valletti e due maggiordomi, addetti alle pulizie e servizi finanziari, sono 101 undici i membri del personale di renella residenza londinese Clarence House. Ora che il nuovo re si stabilirà a Buckingham Palace verranno licenziati e probabilmenteda altri membri della famiglia reale. La notizia non era inaspettata per lo staff, lo conferma il maggiordomo di, Grant Harrold: “Sin dalla mia assunzione, ero pienamente consapevole che quando la Regina sarebbe deceduta sarei statoperché il mio capo non è più il Principe di”. Ciononostante il sindacato dei servizi pubblici denuncia l’insensibilità dell’amministrazione nell’annunciare la notizia proprio durante le cerimonie di ...

