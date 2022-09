Regina Elisabetta, il mistero sulla bara: pare che 30 anni fa... (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Regina Elisabetta e suo marito Filippo condividono anche la bara. A sceglierla sarebbe stato il principe, oltre 30 anni fa: si dice che entrambe le bare siano ricavate dallo stesso albero di quercia. La voce è stata riproposta da Vittorio Sabadin sul Messaggero: probabile che corrisponda alla realtà dei fatti, anche se non si hanno conferme ufficiali in tal senso. Anzi, le bare della Regina e di suo marito sono avvolte nel mistero, dato che non si sa di preciso né quando sono state costruite né da chi. Il titolare di Leverton & Sons ha rivelato al Times di aver ricevuto le due bare dalla precedente ditta fornitrice della casa reale, la JH Kenyons. Quest'ultima, però, a sua volta potrebbe averle ereditate dalla Smith, che un tempo era considerata la miglior azienda del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lae suo marito Filippo condividono anche la. A sceglierla sarebbe stato il principe, oltre 30fa: si dice che entrambe le bare siano ricavate dallo stesso albero di quercia. La voce è stata riproposta da Vittorio Sabadin sul Messaggero: probabile che corrisponda alla realtà dei fatti, anche se non si hanno conferme ufficiali in tal senso. Anzi, le bare dellae di suo marito sono avvolte nel, dato che non si sa di preciso né quando sono state costruite né da chi. Il titolare di Leverton & Sons ha rivelato al Times di aver ricevuto le due bare dalla precedente ditta fornitrice della casa reale, la JH Kenyons. Quest'ultima, però, a sua volta potrebbe averle ereditate dalla Smith, che un tempo era considerata la miglior azienda del ...

