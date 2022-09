Regina Elisabetta, il commovente corteo da Buckingham Palace alla camera ardente: la solitudine del principe Harry – VIDEO (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un poderoso e commovente applauso ha accompagnato il feretro della Regina nel lento tragitto fra Buckingham Palace e Westminster, nel centro di Londra. Sulla bara, coperta dal drappo dello stendardo reale, spicca la Corona Imperiale di Stato che Elisabetta indossò nel giorno dell’incoronazione solenne nel 1953, con accanto una corona di fiori scelti tra i suoi preferiti nei giardini del castello di Windsor e della residenza scozzese di Balmoral. Il feretro di Elisabetta II è rimasto questa mattina a Buckingham Palace, vegliato da figli e nipoti dopo l’arrivo ieri sera a Londra da Edimburgo: alle 15 locali, le 16 in Italia, è iniziata la processione che lo ha condotto verso Westminster Hall, dove – dopo un breve rito di suffragio officiato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un poderoso eapplauso ha accompagnato il feretro dellanel lento tragitto frae Westminster, nel centro di Londra. Sulla bara, coperta dal drappo dello stendardo reale, spicca la Corona Imperiale di Stato cheindossò nel giorno dell’incoronazione solenne nel 1953, con accanto una corona di fiori scelti tra i suoi preferiti nei giardini del castello di Windsor e della residenza scozzese di Balmoral. Il feretro diII è rimasto questa mattina a, vegliato da figli e nipoti dopo l’arrivo ieri sera a Londra da Edimburgo: alle 15 locali, le 16 in Italia, è iniziata la processione che lo ha condotto verso Westminster Hall, dove – dopo un breve rito di suffragio officiato ...

sebmes : Guardando il Tg1 - che cinque giorni dopo la morte della regina Elisabetta le dedica i primi sei minuti del telegio… - GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - albertoangela : Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo… - COLIZZIALMERICO : ????? Il #commiato dell'#Inghilterra e del mondo da Sua Maestà #Elisabetta II, #regina del Regno Unito di Gran Bretag… - andrewMo74 : Da repubblicano convinto resto comunque affascinato dal cerimoniale per le esequie della Regina Elisabetta; riti e… -