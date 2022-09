Regina Elisabetta funerali, nelle sue mani un oggetto diverso da quello con cui è stata sepolta Lady Diana (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il funerale reale della Regina Elisabetta II si terrà come previsto il 19 settembre e in attesa del momento solenne, che verrà seguito praticamente da tutto il mondo, in molti cercano analogie con la compianta Lady Diana. LEGGI ANCHE: – Lady Diana non voleva che Carlo diventasse Re: chi voleva al suo posto La Principessa del Popolo, che durante e dopo il matrimonio con quello che oggi è Re Carlo III ha fatto discutere e tremare la Corona, è ancora molto amata dai cittadini britannici, e celebrata dal mondo intero: in tanti ricordano le stesse immagini, che si vedono anche in questi giorni, dei cancelli di Buckingham Palace sommersi da fiori e omaggi. Proprio quest’anno ricorrono i 25 anni dalla tragica scomparsa di Lady D, dopo lo spaventoso ... Leggi su funweek (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il funerale reale dellaII si terrà come previsto il 19 settembre e in attesa del momento solenne, che verrà seguito praticamente da tutto il mondo, in molti cercano analogie con la compianta. LEGGI ANCHE: –non voleva che Carlo diventasse Re: chi voleva al suo posto La Principessa del Popolo, che durante e dopo il matrimonio conche oggi è Re Carlo III ha fatto discutere e tremare la Corona, è ancora molto amata dai cittadini britannici, e celebrata dal mondo intero: in tanti ricordano le stesse immagini, che si vedono anche in questi giorni, dei cancelli di Buckingham Palace sommersi da fiori e omaggi. Proprio quest’anno ricorrono i 25 anni dalla tragica scomparsa diD, dopo lo spaventoso ...

albertoangela : Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo… - sebmes : Guardando il Tg1 - che cinque giorni dopo la morte della regina Elisabetta le dedica i primi sei minuti del telegio… - GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - maresca_franco : RT @debora_ergas: #14settembre 1982 moriva Grace Kelly, Principessa di Monaco. Oggi, esattamente 40 anni dopo, apre la camera ardente per #… - AlbertodeLeoRM : RT @UKinItalia: Grazie alla Presidente del Senato @Pres_Casellati per la testimonianza di cordoglio e affetto nei confronti di Sua Maesta L… -