Regina Elisabetta, dopo la disgrazia accade l’impensabile: siamo rimasti senza parole (Di mercoledì 14 settembre 2022) La notizia della morte della Regina Elisabetta ha messo in subbuglio un mondo intero. La Sovrana più longeva di sempre, nel corso dei suoi 70 anni di regno, è stata in grado di acquisire l’affetto non solo del popolo britannico, ma di quello del mondo intero. Aveva raggiunto l’età di 96 anni quando la Regina Elisabetta II è venuta a mancare lo scorso 8 settembre. Si è trattato di una disgrazia per tanti che non sarebbero mai voluti venire a conoscenza di tale notizia. dopo questa vicenda inaspettata che ha messo il mondo in subbuglio, gli eventi impensabili continuano a susseguirsi. Non si tratta totalmente di una scoperta sensazionale quella di cui vi stiamo per parlare, dato che tutti si sarebbero immaginati una conseguenza del genere. Una serie dedicata alla ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 14 settembre 2022) La notizia della morte dellaha messo in subbuglio un mondo intero. La Sovrana più longeva di sempre, nel corso dei suoi 70 anni di regno, è stata in grado di acquisire l’affetto non solo del popolo britannico, ma di quello del mondo intero. Aveva raggiunto l’età di 96 anni quando laII è venuta a mancare lo scorso 8 settembre. Si è trattato di unaper tanti che non sarebbero mai voluti venire a conoscenza di tale notizia.questa vicenda inaspettata che ha messo il mondo in subbuglio, gli eventi impensabili continuano a susseguirsi. Non si tratta totalmente di una scoperta sensazionale quella di cui vi stiamo per parlare, dato che tutti si sarebbero immaginati una conseguenza del genere. Una serie dedicata alla ...

sebmes : Guardando il Tg1 - che cinque giorni dopo la morte della regina Elisabetta le dedica i primi sei minuti del telegio… - GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - matteorenzi : Oggi con l’Ambasciatore del Regno Unito a Roma Edward Llewellyn e Massimo Ungaro per firmare il libro delle condogl… - 4everAnnina : @AlexBazzaro @marcoranieri72 È già tanto che non abbiano detto che la regina Elisabetta l’ha ammazzata Salvini. - luciana_canuto4 : Ma sono proprio necessari tutti quegli inviati della RAI per trasmettere il percorso del feretro della regina Elisa… -