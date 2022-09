Recensione Sabrent Rocket DDR5 | RAM Low Profile da 4800MHz

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 14 settembre 2022) . In formato U-DIMM rappresentano un ottima scelta per sistemi SFF Oggi parliamo di, un produttore che sicuramente conoscerete se avvezzi al mondo dell’elettronica di consumo, in quanto innumerevoli volte, la casa cinese si è aggiudicata un ottimo compromesso qualità prezzo sui principali canali di vendita, ricorderete certamente gli SSDNVMe innumerevoli volte inserito come best buy dalla critica internazionale. Oggi vi parleremo di un banco di RAM, in formato U-DIMM Low. Che porta con se tutti i principali vantaggi che un tale form factor possiede, ma che soprattutto offre velocità non indifferenti ed un ottima costruzione. Uno sguardo al designIl design è piuttosto semplice, come potete ...