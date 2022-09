Real Sociedad vs Omonia – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Real Sociedad cercherà di ottenere la seconda vittoria consecutiva in Europa League nel Gruppo E quando giovedì 15 settembre accoglierà l’Omonia all’Estadio Anoeta. Gli ospiti, invece, cercheranno di evitare la terza sconfitta consecutiva in tutte le competizioni. Il calcio di inizio di Real Sociedad vs Omonia è previsto alle 18:45 Anteprima della partita Real Sociedad vs Omonia: a che punto sono le due squadre Real Sociedad Poco più di due anni e mezzo dopo la sconfitta per 4-0 in due tempi contro il Manchester United nei turni ad eliminazione diretta di Europa League, la Real Sociedad si è vendicata con una sottile vittoria per 1-0 all’Old Trafford ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lacercherà di ottenere la seconda vittoria consecutiva in Europa League nel Gruppo E quando giovedì 15 settembre accoglierà l’all’Estadio Anoeta. Gli ospiti, invece, cercheranno di evitare la terza sconfitta consecutiva in tutte le competizioni. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadrePoco più di due anni e mezzo dopo la sconfitta per 4-0 in due tempi contro il Manchester United nei turni ad eliminazione diretta di Europa League, lasi è vendicata con una sottile vittoria per 1-0 all’Old Trafford ...

