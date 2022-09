Raspadori: “”Non era facile riuscirci ma ce l’abbiamo fatta! Bravi a farlo dopo alcuni episodi negativi” (Di mercoledì 14 settembre 2022) dopo la schiacciante vittoria del Napoli in Scozia contro i Rangers di Glasgow per tre reti a zero, è intervenuto a Canale 5 uno dei marcatori della serata, Giacomo Raspadori, che ha di fatto segnato il suo primo gol in assoluto in Champions League. Ecco quanto ha dichiarato a Mediaset: “È sicuramente una bellissima serata, è stata una grande gioia in un atmosfera calda e bellissima, che può intimorire ma siamo stati Bravi a rimanere sul pezzo fino alla fine, anche dopo qualche episodio negativo, ma siamo rimasti in partita. Una vittoria importate” Riferimento al rigore sbagliato, poteva cambiare la partita. Siete primi in tutto: “Un momento delicato, non era facile riuscire a reagire ma ci siamo riusciti, sicuramente un ottimo inizio sia in campionato che in Champions, testa ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022)la schiacciante vittoria del Napoli in Scozia contro i Rangers di Glasgow per tre reti a zero, è intervenuto a Canale 5 uno dei marcatori della serata, Giacomo, che ha di fatto segnato il suo primo gol in assoluto in Champions League. Ecco quanto ha dichiarato a Mediaset: “È sicuramente una bellissima serata, è stata una grande gioia in un atmosfera calda e bellissima, che può intimorire ma siamo statia rimanere sul pezzo fino alla fine, anchequalcheo negativo, ma siamo rimasti in partita. Una vittoria importate” Riferimento al rigore sbagliato, poteva cambiare la partita. Siete primi in tutto: “Un momento delicato, non erariuscire a reagire ma ci siamo riusciti, sicuramente un ottimo inizio sia in campionato che in Champions, testa ...

