Rangers-Napoli senza l'inno della Champions League: il motivo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si avvicina un'altra partita molto importante per il Napoli, il secondo match della fase a gironi di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla vittoria in Serie A contro lo Spezia, gli azzurri hanno dimostrato importanti qualità nonostante le assenza. E' quasi tutto pronto per la gara contro i Rangers, appuntamento fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale. La gara è stata posticipata di 24 ore dopo la morte della Regina Elisabetta e per motivi organizzativi. Nel frattempo non ci sarà il tradizionale inno pre-match, il motivo è stato svelato. "In commemorazione di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, durante la cerimonia iniziale delle partite che coinvolgono squadre britanniche che giocano in casa ci saranno ...

