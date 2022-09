Rangers-Napoli oggi: orario Champions League 13 settembre, programma in chiaro, probabili formazioni, streaming (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un’occasione da non perdere. oggi mercoledì 14 settembre, alle ore 21:00 si gioca Rangers-Napoli, incontro valido per la seconda giornata della Champions League 2022-2023 di calcio riguardante il raggruppamento A e fondamentale per il cammino della compagine partenopea. Ebbene sì. Gli uomini di Luciano Spalletti, reduci dallo straordinario successo contro il Liverpool nella prima giornata(4-1) e dalla vittoria sofferta contro la Spezia (1-0) in Campionato avranno la possibilità di proseguire il percorso nella competizione europea a passo spedito, approfittando delle difficoltà dei scozzesi. La squadra di Glasgow sta infatti passando un periodo di estrema difficoltà, basti pensare alle otto reti subite nelle ultime due gare tra Premiership e Champions, rimediate contro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un’occasione da non perdere.mercoledì 14, alle ore 21:00 si gioca, incontro valido per la seconda giornata della2022-2023 di calcio riguardante il raggruppamento A e fondamentale per il cammino della compagine partenopea. Ebbene sì. Gli uomini di Luciano Spalletti, reduci dallo straordinario successo contro il Liverpool nella prima giornata(4-1) e dalla vittoria sofferta contro la Spezia (1-0) in Campionato avranno la possibilità di proseguire il percorso nella competizione europea a passo spedito, approfittando delle difficoltà dei scozzesi. La squadra di Glasgow sta infatti passando un periodo di estrema difficoltà, basti pensare alle otto reti subite nelle ultime due gare tra Premiership e, rimediate contro ...

