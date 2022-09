Rangers-Napoli: le probabili formazioni del match di Champions League (Di mercoledì 14 settembre 2022) Questa sera all’Ibrox Stadium di Glasgow andrà in scena il match tra Rangers e Napoli, valido per il secondo turno di Champions League. Le due formazioni si affronteranno a viso aperto, provando entrambe a conquistare i tre punti. La gara sarà trasmessa, oltre che su Canale 5, anche su Sky Sport Uno, Now Tv e Mediaset Infinity+. A dirigere i giochi sarà lo spagnolo Lahoz. QUI Rangers – Van Bronckhost si affiderà a McGregor tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da King, Sands, Goldson e Barisic. A centrocampo spazio a Lundstram e Davis come coppia in mediana, mentre Arfield, Kamara e Kent comporranno la batteria dei trequartisti alle spalle dell’unica punta Colak. QUI Napoli – Meret dovrebbe partire titolare in porta. Contro i ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 settembre 2022) Questa sera all’Ibrox Stadium di Glasgow andrà in scena iltra, valido per il secondo turno di. Le duesi affronteranno a viso aperto, provando entrambe a conquistare i tre punti. La gara sarà trasmessa, oltre che su Canale 5, anche su Sky Sport Uno, Now Tv e Mediaset Infinity+. A dirigere i giochi sarà lo spagnolo Lahoz. QUI– Van Bronckhost si affiderà a McGregor tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da King, Sands, Goldson e Barisic. A centrocampo spazio a Lundstram e Davis come coppia in mediana, mentre Arfield, Kamara e Kent comporranno la batteria dei trequartisti alle spalle dell’unica punta Colak. QUI– Meret dovrebbe partire titolare in porta. Contro i ...

sscnapoli : ?? #RangersNapoli, le modalità di rimborso dei tagliandi del settore ospiti. - sscnapoli : ?? #RangersNapoli posticipata a mercoledì 14 settembre alle ore 21:00. Chiuso il settore ospiti. ??… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Rangers-Napoli spostata a mercoledì 14 per motivi di ordine pubblico ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Longhi: 'Rangers-Napoli? Con una vittoria gli azzurri sarebbero vicini agli ottavi' - napolimagazine : ON AIR - Longhi: 'Rangers-Napoli? Con una vittoria gli azzurri sarebbero vicini agli ottavi' -