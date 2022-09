Rangers-Napoli la telecronaca di Cravero irrita i tifosi azzurri

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ladisu Canale 5del. I telecronisti accusati di essere contro glisi sfidano nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, la partita visibile in chiaro su canale 5 sta scatenando una serie di polemiche sui social. Nel mirino deidelsono finiti i due telecronisti Riccardo Trevisani e Roberto. Secondo quanto scrivono sui social i, lanon premia la squadra di Spalletti, in particolare nel mirino finisce l’ex Torino Roberto: “insopportabile, ...

sscnapoli : ?? @UEFAYouthLeague Rangers-Napoli 3-2. Azzurrini sconfitti di misura a Glasgow. - sscnapoli : ?? ?? Siamo in campo a Ibrox contro i Rangers, nel nostro secondo turno di #UCL della stagione ?? Sentiti parte dell… - DiMarzio : #ChampionsLeague | Le formazioni ufficiali della sfida tra @sscnapoli e @RangersFC - s1926s : @Torrenapoli1 LA COSA PIÙ IMPORTANTE È AVER VISTO UN NAPOLI CON BUONA PERSONALITÀ. SE CALANO NEL SECONDO TEMPO I RANGERS ..... - mimmoocapone : @Torrenapoli1 Partita equilibrata. Il Napoli più di manovra, i Rangers più di folate. Kvara un po’ fuori ritmo. -

In uno stadio che commemora l'addio alla Regina, ilaffronta idi Glascow: Simeone titolare per Spalletti VOTIMcGregor 6.5Tavernier 5.5Lundstram 6Goldson 6.5Jack 6Davis 6.5Kent 6Sands 6Morelos 6Barisic 6.5Arfield 6.5All. van ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la seconda giornata della Champions League 2022 - 23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match, valido per la seconda giornata della Champions League 2022 - 23. TOP: McGregor, Meret, Zielinski FLOP: Simeone, Arfield VOTI Al ...CASTEL VOLTURNO (CE) - Il Napoli ha svolto l'allenamento mattutino alla vigilia del match contro il Glasgow Rangers di Champions League. Ecco le immagini in diretta di "Napoli Magazine".In uno stadio che commemora l'addio alla Regina, il Napoli affronta i Rangers di Glascow: Simeone titolare per Spalletti ...