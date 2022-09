Rangers-Napoli | gli scozzesi pronti a sfidare l’Uefa e a far risuonare il “God Save the King”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Si avvicina, sfida rinviata di un giorno per motivi di ordine pubblico dopo la morte della Regina Elisabetta II. E a questo proposito, glisecondo il Daily Mail sarebberoe a faril “Godthe”, nonostante non abbiano ricevuto l’autorizzazione dal massimo organo calcistico europeo, che nel frattempo ha accettato che le squadre portassero l’inno al braccio e che non venisse suonato l’inno ufficiale della competizione. A Ibrox dunque situazione caotica: potrebbe arrivare una forte multa per il club di Glasgow. SportFace.

DIRETTAPRIMAVERA: RISCATTO PARTENOPEOPrimavera verrà diretta dall'arbitro norvegese Kristoffer Hagersen: l'appuntamento è alle ore 15:00 di mercoledì 14 settembre per la ...Stasera, mercoledì 14 settembre, il Milan gioca alle 18:45 in casa contro la Dinamo Zagabria, alle 21 ilaffronta in trasferta ie la Juventus ospita il Benfica.Rangers-Napoli è la sfida tra due squadre rappresentanti di due visioni calcistiche opposte. Eppure qualcosa di inaspettato le accomuna ...Ibrox mette i brividi, qui il Napoli troverà un animale ferito. I Glasgow Rangers sono reduci da due batoste, ne hanno presi quattro sia dal Celtic in campionato che dall'Ajax al debutto in Champions.