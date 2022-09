Rangers-Napoli | Champions League | probabili formazioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Questa sera alle 21, all’Ibrox Stadium di Glasgow, ilospita ilnella gara valida per la seconda giornata dei gironi di. La gara, in origine prevista per ieri, è stata rinviata alla data odierna per via della morte della Regina Elisabetta II. Le due squadre si incroceranno per la prima volta stasera in una competizione UEFA. Andiamo dunque a vedere le ultime sullee sulla diretta televisiva di. Il momento del– Crediti foto:Football Club TwitterIlha riportato una sconfitta nella prima giornata dei gironi di, ovvero il 4-0 inflittogli dall’Ajax ad ...