(Di mercoledì 14 settembre 2022)ha presentato la nuova offerta per il 2022 - 23. Ed è una maxy offerta se si tiene conto del grande sforzo compiuto dall'azienda. Del resto l'a.d. Fuortes è stato chiaro con il suo input: 'La ...

leggo.it

Un modo più che onorevole per anticipare i festeggiamenti del centenario di, che ha una data: 6 ottobre 2024. 'Rai Radio - spiega il direttore Roberto Sergio - spingerà ancora di più sul dab,...Ore 21:14 - 28' Morata fa partire l'azione della Juventus lanciandoper De Sciglio a destra. ... Intervenendo sua "La politica nel pallone", ha commentato il big match e la classifica: "... RadioRai, largo ai giovani: nuove piattaforme, nuovi studi, podcast, social e 12 canali. Tutte le novità RadioRai ha presentato la nuova offerta per il 2022-23. Ed è una maxy offerta se si tiene conto del grande sforzo compiuto dall’azienda. Del resto l’a.d. Fuortes è ...Nostalgia canaglia e mozione degli affetti in salsa rossogialla. Cioè Pd-M5s. E' accaduta questa mattina all'evento della Coldiretti quando Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura e capodelegazi ...