Radio Ufficiale: “Ostigard titolare in Napoli-Rangers, c’è anche un altro ballottaggio” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Leo Ostigard possibile titolare in Napoli-Rangers di Champions League a riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni di formazione date durante la trasmissione Radio Goal c’è la possibilità che Luciano Spalletti decida di lanciare Ostigard titolare in Champions League al posto di Amir Rrahmani. Il Napoli deve giocare anche la sfida con il Milan domenica sera ed a causa del posticipo di Rangers-Napoli, ci sarà un giorno in meno per recuperare per gli azzurri. Dunque il tecnico sta facendo qualche ragionamento su un piccolo turnover. Formazione Napoli: coi Rangers due ballottaggi “In attacco Spalletti è convinto ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Leopossibileindi Champions League a riferirlo èKiss Kiss. Secondo le ultime indiscrezioni di formazione date durante la trasmissioneGoal c’è la possibilità che Luciano Spalletti decida di lanciarein Champions League al posto di Amir Rrahmani. Ildeve giocarela sfida con il Milan domenica sera ed a causa del posticipo di, ci sarà un giorno in meno per recuperare per gli azzurri. Dunque il tecnico sta facendo qualche ragionamento su un piccolo turnover. Formazione: coidue ballottaggi “In attacco Spalletti è convinto ...

