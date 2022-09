Queen Mary cede il passo a Queen Elizabeth: Uomini e Donne slitta, partenza ritardata (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ubi maior minor cessat, è proprio il caso di dirlo. Maria de Filippi, per tutti la Queen incontrastata di Mediaset e non solo, regina di palinsesti, regina di ascolti, regina di idee, deve cedere il passo alla sovrana che ci ha purtroppo lasciati l’8 settembre. Mediaset infatti seguirà come anche le altre reti, i funerali della Regina Elisabetta e tutto quello che succederà a Londra il 19 settembre con una edizione speciale del TG5. Cosa che al momento in modo ufficiale non è stata annunciata da Mediaset ma la produzione di Uomini e Donne, con dei post sui social, ha già rivelato che il programma non inizierà lunedì. La partenza del programma era prevista per il 19 settembre 2022 ma, come si può vedere anche dalla foto che apre il nostro articolo, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ubi maior minor cessat, è proprio il caso di dirlo. Maria de Filippi, per tutti laincontrastata di Mediaset e non solo, regina di palinsesti, regina di ascolti, regina di idee, devere ilalla sovrana che ci ha purtroppo lasciati l’8 settembre. Mediaset infatti seguirà come anche le altre reti, i funerali della Regina Elisabetta e tutto quello che sucrà a Londra il 19 settembre con una edizione speciale del TG5. Cosa che al momento in modo ufficiale non è stata annunciata da Mediaset ma la produzione di, con dei post sui social, ha già rivelato che il programma non inizierà lunedì. Ladel programma era prevista per il 19 settembre 2022 ma, come si può vedere anche dalla foto che apre il nostro articolo, ...

