Quanto vengono pagati gli arbitri in ogni sport? Quanta differenza c’è tra le categorie maschili e femminili?

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 14 settembre 2022) 2022-09-13 19:13:26 Eccoriportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: lcomedel nuovo F-Lega sono stati piantati. Hanno paralizzato l’inizio della competizione in modo che le loro richieste di stipendio possano essere soddisfatte. Il Prima divisione femminile sarà per la prima volta un campionato professionistico, e il collegiale non vuole essere da meno. In una prima proposta, hanno chiesto al LPFF (Lega di calcio professionistica femminile) 21.000 euro a partita da distribuire a tutta la squadra arbitralela stessa cifra di in Lega Santander. Questa richiesta i boss del calcio femminile spagnolo l’hanno contemplata in modo esorbitante. Fino ad ora, i negoziati tra LPFF e glinon hanno raggiunto un accordo. Ciò ha sollevato la questione di quale sia lo stipendio nei principali ...