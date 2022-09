Quanto guadagna Khaby Lame? Il tiktoker ha raggiunto cifre assurde (Di mercoledì 14 settembre 2022) Khaby Lame, l’influencer e, soprattutto, tiktoker italiano è il più seguito al mondo, e anche il più pagato: quando ha guadagnato quest’anno? La sua vita è cambiata per sempre. Il suo nome completo è Khabane Serigne Lame e da quando era piccolissimo si è trasferito in Italia con la sua famiglia da Dakar, città senegalese nella quale è nato. Ha iniziato a fare video su Tik Tok nel marzo 2020 dopo aver perso il lavoro in fabbrica. foto AnsaOrmai è famoso in tutto il mondo Khaby e, da pochi mesi, ha ottenuto la cittadinanza italiana presso il comune di Chivasso, dove vive da più di vent’anni. La sua sfama è arrivata in maniera del tutto inaspettata dopo che il ragazzo è stato licenziato dalla fabbrica dove lavorava, vicino Torino, a causa della pandemia. Durante il ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 settembre 2022), l’influencer e, soprattutto,italiano è il più seguito al mondo, e anche il più pagato: quando hato quest’anno? La sua vita è cambiata per sempre. Il suo nome completo è Khabane Serignee da quando era piccolissimo si è trasferito in Italia con la sua famiglia da Dakar, città senegalese nella quale è nato. Ha iniziato a fare video su Tik Tok nel marzo 2020 dopo aver perso il lavoro in fabbrica. foto AnsaOrmai è famoso in tutto il mondoe, da pochi mesi, ha ottenuto la cittadinanza italiana presso il comune di Chivasso, dove vive da più di vent’anni. La sua sfama è arrivata in maniera del tutto inaspettata dopo che il ragazzo è stato licenziato dalla fabbrica dove lavorava, vicino Torino, a causa della pandemia. Durante il ...

