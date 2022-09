Quale destino aspetta gli animali della Sfattoria degli Ultimi? La risposta (forse) il 4 ottobre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Tar del Lazio ha fissato al 4 ottobre prossimo la trattazione del caso riguardante la Sfattoria degli Ultimi. Il 19 agosto il tribunale ha pubblicato un nuovo decreto, dopo il ricorso di molte associazioni animaliste, contro il provvedimento dell’Asl di Roma di abbattere i 130 maiali con l’elettroshock nell’ottica del contrasto alla peste suina africana. Nel testo dei giudici è stato ribadito che l’ordinanza dell’Asl sarebbe stata sospesa fino al 12 settembre, chiedendo all’Azienda sanitaria di “fissare un tavolo con i rappresentanti della Sfattoria per adottare ogni misura precauzionale che eviti l’abbattimento”. Incontro fissato appunto per il 4 ottobre. Dopo la notifica di abbattimento di circa 130 suini sono stati numerosi gli appelli a sostegno ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Tar del Lazio ha fissato al 4prossimo la trattazione del caso riguardante la. Il 19 agosto il tribunale ha pubblicato un nuovo decreto, dopo il ricorso di molte associazioniste, contro il provvedimento dell’Asl di Roma di abbattere i 130 maiali con l’elettroshock nell’ottica del contrasto alla peste suina africana. Nel testo dei giudici è stato ribadito che l’ordinanza dell’Asl sarebbe stata sospesa fino al 12 settembre, chiedendo all’Azienda sanitaria di “fissare un tavolo con i rappresentantiper adottare ogni misura precauzionale che eviti l’abbattimento”. Incontro fissato appunto per il 4. Dopo la notifica di abbattimento di circa 130 suini sono stati numerosi gli appelli a sostegno ...

