PWI 500 2022 | la classifica completa dei wrestler migliori al mondo | Francesco Akira migliora

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ecco ladel premio annuale assegnato dal Pro Wrestling Illustrated con i 500dell’anno. A vincere, come abbiamo appreso nel pomeriggio, è stato Roman Reigns. Come sempre nei prossimi mesi arriveranno le classifiche delle 150donna (qualcuna è presente anche in questa) e deitag team. Tra gli italiani non c’è Giovanni Vinci della WWE mentrela sua posizione. Ilitaliano si è posizionato 264°,ndo rispetto al 2021 in cui si era posizionato al posto numero 306. 1 Roman Reigns 2 Kazuchika Okada 3 CM Punk 4 Adam Page 5 Bobby Lashley 6 Cody ...