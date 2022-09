"Putin all'angolo? Ecco cosa può fare subito": l'ambasciatore ribalta tutto (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Forse per la prima volta, Putin viene criticato apertamente a casa sua per non essere stato abbastanza aggressivo, il che può spingerlo a una ulteriore escalation": l'ambasciatore Stefano Stefanini, ex consigliere diplomatico del presidente Napolitano e già rappresentante italiano presso la Nato, parla così della risposta russa all'avanzamento ucraino a Kharkiv. Gli uomini di Zelensky, infatti, sarebbero riusciti a mettere in fuga i soldati russi ottenendo un grande successo in quella zona. Mosca ha risposto con "missili e bombardamenti su obiettivi infrastrutturali e civili nell'Ucraina orientale e meridionale". Delle mosse che, secondo l'ambasciatore, potrebbero essere state giudicate troppo morbide in Russia. Intervistato dal Messaggero, Stefanini ha parlato del timore che al momento avrebbero tutti: il ricorso all'arma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Forse per la prima volta,viene criticato apertamente a casa sua per non essere stato abbastanza aggressivo, il che può spingerlo a una ulteriore escalation": l'Stefano Stefanini, ex consigliere diplomatico del presidente Napolitano e già rappresentante italiano presso la Nato, parla così della risposta russa all'avanzamento ucraino a Kharkiv. Gli uomini di Zelensky, infatti, sarebbero riusciti a mettere in fuga i soldati russi ottenendo un grande successo in quella zona. Mosca ha risposto con "missili e bombardamenti su obiettivi infrastrutturali e civili nell'Ucraina orientale e meridionale". Delle mosse che, secondo l', potrebbero essere state giudicate troppo morbide in Russia. Intervistato dal Messaggero, Stefanini ha parlato del timore che al momento avrebbero tutti: il ricorso all'arma ...

brandobenifei : La #Russia usa l’energia per distruggere l’unità europea nel sostegno all’#Ucraina, ma nei momenti più duri si misu… - martaottaviani : Giornalisti di regime chiedono la distruzione di infrastrutture civili in #Ucraina. Non c’è limite all’orrore… - GiovaQuez : Santoro: 'In questo momento con l'Ucraina all'offensiva stiamo vivendo il momento più pericoloso, ci vogliono meno… - 0226_1989 : RT @brandobenifei: La #Russia usa l’energia per distruggere l’unità europea nel sostegno all’#Ucraina, ma nei momenti più duri si misura la… - AdrianoR2401198 : @pdnetwork @EnricoLetta Ma piantala di fare il bullo con Putin che ti sei fatto fare grandi foto con strette di man… -