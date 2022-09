“Pronto, sono Enrico”: Letta e i volontari dem provano a recuperare voti con le telefonate a casa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Adesso Enrico Letta e il Pd per recuperare 20 punti di distacco nei sondaggi puntano anche sulle telefonate a casa. Ne dà notizia un servizio del Domani, che ha effettuato un viaggio tra le migliaia di volontari fisici e digitali del Pd. Le telefonate a casa, almeno venti persone «incluso i parenti che senti solo a Natale» per ognuno, non sono ancora partite, il D day è fissato per il 23 settembre e gli elenchi dovrebbero essere tratti dai contatti delle primarie democratiche. Nel vademecum dei volontari le risposte da dare agli indecisi Del lavoro dei “centomila volontari porta a porta”, annunciati da Letta, finora si è visto poco. Ha suonato piuttosto come l’ennesima rodomontata del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Adessoe il Pd per20 punti di distacco nei sondaggi puntano anche sulle. Ne dà notizia un servizio del Domani, che ha effettuato un viaggio tra le migliaia difisici e digitali del Pd. Le, almeno venti persone «incluso i parenti che senti solo a Natale» per ognuno, nonancora partite, il D day è fissato per il 23 settembre e gli elenchi dovrebbero essere tratti dai contatti delle primarie democratiche. Nel vademecum deile risposte da dare agli indecisi Del lavoro dei “centomilaporta a porta”, annunciati da, finora si è visto poco. Ha suonato piuttosto come l’ennesima rodomontata del ...

