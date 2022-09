Premier League, l’ex Wenger crede nell’Arsenal: “Può lottare per il titolo, il potenziale c’è” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra i più forti sostenitori dell’Arsenal nella corsa alla Premier League 2022/2023 c’è il suo storico ex allenatore Arsene Wenger, che sembra credere fortemente alla possibilità che i Gunners di Arteta possano impensierire il dualismo tra Liverpool e Manchester City. “In questo inizio di campionato non c’è stata una squadra più forte dell’Arsenal – spiega – Io credo che possano lottare per il titolo, il potenziale c’è. Quantomeno per tornare in Champions, ma per me possono anche provare a vincere il campionato.” Wenger è tornato anche sul suo burrascoso addio alla panchina londinese dopo tanti anni di permanenza: “Non ho mai voluto che la mia presenza potesse essere dannosa per l’Arsenal, ho voluto che ricominciasse da zero con un nuovo allenatore. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra i più forti sostenitori dell’Arsenal nella corsa alla2022/2023 c’è il suo storico ex allenatore Arsene, che sembrare fortemente alla possibilità che i Gunners di Arteta possano impensierire il dualismo tra Liverpool e Manchester City. “In questo inizio di campionato non c’è stata una squadra più forte dell’Arsenal – spiega – Io credo che possanoper il, ilc’è. Quantomeno per tornare in Champions, ma per me possono anche provare a vincere il campionato.”è tornato anche sul suo burrascoso addio alla panchina londinese dopo tanti anni di permanenza: “Non ho mai voluto che la mia presenza potesse essere dannosa per l’Arsenal, ho voluto che ricominciasse da zero con un nuovo allenatore. ...

