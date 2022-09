Premi gender neutral al Festival | il politicamente corretto colpisce ancora

laregione : Categorie gender neutral per premi alle migliori interpretazioni -

Il Locarno Film Festival ha annunciato che dalla prossima edizione adotterà categorie di recitazioneneutral , abolendo di fatto iper il miglior attore e la miglior attrice. Si tratta di uno dei primi festival internazionali ad apportare questo cambiamento considerato essenziale per l'......Film Festival abolisce le categorie miglior attore e miglior attrice adottando categorie... che andranno a sostituire iper le interpretazioni femminili e maschili. Giona A. Nazzaro, ...Dopo Berlino, anche la kermesse svizzera si piega all’ideologia politically correct. Il direttore Nazzaro: “Il mondo non viaggia più su un binario... binario” ...Dalla prossima edizione del festival non ci saranno distinzioni di genere per i premi alle migliori interpretazioni.