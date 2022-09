Premi "gender neutral" al Festival: il politicamente corretto colpisce ancora (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo Berlino, anche la kermesse svizzera si piega all’ideologia politically correct. Il direttore Nazzaro: “Il mondo non viaggia più su un binario... binario” Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo Berlino, anche la kermesse svizzera si piega all’ideologia politically correct. Il direttore Nazzaro: “Il mondo non viaggia più su un binario... binario”

libertfly : Non più miglior “attore” e “attrice”: i premi alle interpretazioni del cinema diventano gender neutral - SecolodItalia1 : Il Festival di Locarno si piega al politicamente corretto: nel palmares arrivano i premi gender neutral… - Marcel_Bel89 : Non più miglior “attore” e “attrice”: i premi alle interpretazioni del cinema diventano gender neutral… - orgoglionerd : Al Locarno Film Festival premi gender neutral dal 2023 - glooit : Il Locarno Film Festival introdurrà categorie gender neutral per i premi alle migliori interpretazioni leggi su Gl… -