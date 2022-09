POZZECCO ANIMA E CUORE DELL’ITALBASKET CHE HA STREGATO L’EUROPA

Leggi su sportnews.snai

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Gianmarcolo conoscono tutti eppure nessuno può dire di conoscerlo davvero. Perché tirerà sempre fuori dal suo infinito cilindro un gesto, un’espressione, una parola, che nessuno fino a quel momento avrebbe potuto immagine, e allora sarà sempre una meraviglia, più che una sorpresa. L’Italbasket olimpica eliminata dalla Francia ai quarti ha avuto gli applausi non solo perché era finalmente tornata ai Giochi, ma perché aveva dimostrato di averli meritati e nessuno si aspettava più di quello. Oggi, conin panchina, nessuno si aspetta nulla, o, se preferite, tutti si aspettano tutto, perché il segreto del Poz è esattamente questo: non sai mai come inizia, non sai mai come sarà, non sai mai come andrà a finire.LEADERL’ultimo Europeo di basket vinto dall’Italia risale al ...