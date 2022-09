Possibili rincari nelle Rsa | Carnevali | “Presto 1 | 2 miliardi per le Regioni | ma la Lombardia ha già usato i fondi Covid?”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Dall’inizio della pandemia, nonostante le risorse economiche stanziate per il settore, le rette hanno già subìto aumenti nell’ordine dei 90-100 euro al mese, dovuti ai costi di sanificazione. Ora però si sta parlando di ulteriori,aumenti che possono arrivare fino a 10-12 euro al giorno. È chiaro che si stratta di costi che le famiglie non possono affrontare”: così nei giorni scorsi Augusta Passera, segretario generale provinciale dello Spi-Cgil, aveva lanciato l’allarme suiprossimiRsa, disegnando una prospettiva particolarmente preoccupante per le famiglie. Un pericolo riconosciuto anche dal presidente della RegioneAttilio Fontana, che aveva invocato l’intervento del Governo e dell’Unione Europa per limitare idovuti al caro ...

CasaideaStudio : Caro bollette: come risparmiare sulle spese condominiali Anaci (Associazione nazionale degli amministratori di con… - greengroundit1 : Bollette da incubo e bar in crisi: a rischiare è anche il prezzo della pizza - hiboss_hiboss : RT @BartaliniIlaria: @Cambiacasacca Punto 4..Vi è informativa di possibili rivolte popolari che possono cavalcare le sx invocando le piazze… - BartaliniIlaria : @Cambiacasacca Punto 4..Vi è informativa di possibili rivolte popolari che possono cavalcare le sx invocando le pia… - discoradioIT : Il #carobollette colpisce anche lo sport: bollette aumentate del 200% nei centri e nelle piscine @infoMilanosport c… -

Stiamo agendo su tutti i fronti per alleggerire il peso deisul bilancio, ma sarà ... per confrontarci apertamente sui problemi e sullesoluzioni. Acque del Chiampo e il distretto ...Trenitalia, tenuto conto delleimportanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i ...per venire incontro alle famiglie in questa stagione che si prospetta molto critica per via dei...Le multe auto, a partire dal 2023, potrebbero subire degli aumenti che metterebbero ancora più in difficoltà gli automobilisti ...Fare impresa, soprattutto in Italia e di questi tempi, è complicato. Ci vuole molta passione, un pizzico di follia e anche tanta incoscienza.