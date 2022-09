'Porto, notte da incubo per Conceicao dopo il ko in Champions' (Di mercoledì 14 settembre 2022) OPorto (Portogallo) - Brutto episodio ieri sera a OPorto, dopo la sfida di Champions League che i Dragoes hanno perso per 4 - 0 contro il Brugge . Infatti, secondo quanto riportato da Record , all'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ogallo) - Brutto episodio ieri sera a Ola sfida diLeague che i Dragoes hanno perso per 4 - 0 contro il Brugge . Infatti, secondo quanto riportato da Record , all'...

sportli26181512 : '#Porto, notte da incubo per #Conceicao dopo il ko in Champions': Dopo la sconfitta con il #Brugge alcuni tifosi av… - marzopazzo16 : @Erika__P @matteosalvinimi Torna al porto dove lavori la notte - news_bologna : Peschereccio affonda in porto nella notte: indagini - blvckgnr : @smgii1908 Se porto McKennie faccio il remake di una notte da leoni - ElybetCa : RT @Rebeka80721106: @DavLucia @bralella09 @annalisalisi072 @AnnaRDelorenzo @nicolettadec @RosannaAvella @PreziosaGemma @PaolaToogoodxme @Di… -