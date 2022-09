Porto, la famiglia di Conceicao presa a colpi di pietre dai tifosi infuriati dopo il Bruges (Di mercoledì 14 settembre 2022) Vergognoso episodio a OPorto, dove nella serata di ieri alcuni tifosi del Porto, furiosi per la sconfitta contro il Bruges per 0-4 al Do Dragao, hanno lanciato dei sassi contro la macchina sulla quale viaggiavano la moglie del tecnico Sergio Conceicao, Liliana e i figli Rodrigo e Jose. Come riporta Rcord, la sassaiola è avvenuta all’uscita dallo stadio e il più piccolo dei bambini è stato colpito dalle pietre che hanno sfondato i finestrini. Sotto shock i familiari dell’allenatore, che però guiderà regolarmente l’allenamento di oggi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Vergognoso episodio a O, dove nella serata di ieri alcunidel, furiosi per la sconfitta contro ilper 0-4 al Do Dragao, hanno lanciato dei sassi contro la macchina sulla quale viaggiavano la moglie del tecnico Sergio, Liliana e i figli Rodrigo e Jose. Come riporta Rcord, la sassaiola è avvenuta all’uscita dallo stadio e il più piccolo dei bambini è statoto dalleche hanno sfondato i finestrini. Sotto shock i familiari dell’allenatore, che però guiderà regolarmente l’allenamento di oggi. SportFace.

