Polonia-Francia in tv: orario e diretta streaming semifinale Europei 2022 basket (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Polonia-Francia, match valido come semifinale degli Europei di basket 2022. I transalpini hanno avuto la meglio dell'Italia in una battaglia epica vinta all'overtime; grande prestazione anche dei polacchi, che trascinati da un Ponitka da tripla doppia hanno battuto la Slovenia di Doncic . La palla a due della partita è prevista per venerdì 16 settembre alle ore 17:15; la sfida verrà trasmessa in diretta su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace.

