LA NAZIONE

Allarme rosso dei gestori: 'I costi sono diventati insostenibili: così non riusciamo più a tenerle aperte'. Palazzo Vecchio li convoca per stamani e indice una giunta straordinaria per affrontare il ..... le falde si sono quasi. Quindi per garantire un servizio efficiente durante il giorno, ...un momento come questo dobbiamo accettare un prato ingiallito e fare a meno di riempire le". Piscine prosciugate dalle bollette "Aiuti immediati o scatta la serrata" Allarme rosso dei gestori: "I costi sono diventati insostenibili: così non riusciamo più a tenerle aperte". Palazzo Vecchio li convoca per stamani e indice una giunta straordinaria per affrontare il p ...