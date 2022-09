(Di mercoledì 14 settembre 2022) Le nostre attività avranno inizio giovedì 15 settembre; rispettando le esigenze anche delle fasce più sensibili; inoltre nel nostro centro vi è una particolare attenzione anche al nuoto agonistico proposto come evoluzione ai corsi di nuoto, agli allievi con una buona predisposizione per il mondo acquatico. All’interno della sezione squadra agonistica disponiamo di diversi settori, partendo dal settore Propaganda, Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores. Da sottolineare anche la partecipazione da parte dei nostri atleti ai campionati italiani 2022. Leoffrono un orario di apertura prolungato (dalle 6:30 alle 22:00) dando così la possibilità a tutti di fruire dei nostri servizi, pur avendo un ampio spettro di clientela (vantiamo quasi 2000 tesserati) garantiamo sempre gli spazi necessari grazie alle modalità di prenotazione tramite ...

zazoomblog : Piscine Ponte è pronta per una nuova stagione sportiva insieme. - #Piscine #Ponte #pronta #nuova -

La Repubblica Firenze.it

Sei leper gli ospiti, tra cui l'incredibile piscina di poppa con una vista mozzafiato sull'... avrà un affaccio meraviglioso sull'oceano daldi prua. E, per vivere un'emozione romantica, ...Fino a raggiungere lenaturali dove fare un bagno indimenticabile. Le pozze di Candalla ... Ma la buona notizia è che a un certo punto, oltrepassato unda dove poter già ammirare una delle ... Caro-bollette, la pallanuoto di serie A rischia di fare a meno della Rari Nantes di Firenze 42 metri di profondità e una temperatura tra i 32 e i 34 °C: una struttura unica nel suo genere che non solo unisce apnea e immersioni, ma in cui si incontrano arte, sostenibilità e divertimento ...L’edizione classica si terrà sabato 10 settembre all’oratorio. Il 17 musica e divertimento con Gabry Ponte in piscina ...