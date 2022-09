Piangeva in tv per i migranti? Clamoroso, per cosa è stata condannata (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ricordate le lacrime dell'allora ministro alle politiche agricole per le paghe dei braccianti immigrati? Bene a quanto pare dietro le quinte le lacrime non arrivavano per chi lavorava per il partito con contratti discutibili. E così oggi la Bellanova è stata condannata in solido al Pd provinciale di Lecce a risarcire Maurizio Pascali, uno studente universitario che tra il 2010 e il 2013 ha lavorato per i dem pugliesi come addetto stampa con un contratto da co.co.co. ha partita Iva per 1200 euro lordi al mese. In realtà il ragazzo sarebbe stato un dipendente del partito con un rapporto di lavoro subordinato. E così ora il Pd locale dovrà dare 50mila euro a Pascali e altri 6.700 in solido con l'ex ministro Bellanova. E di fatto come riporta l'Adnkronos, i giudici sono stati molto chiari: "L'attività di Pascali era meramente esecutiva delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ricordate le lacrime dell'allora ministro alle politiche agricole per le paghe dei braccianti immigrati? Bene a quanto pare dietro le quinte le lacrime non arrivavano per chi lavorava per il partito con contratti discutibili. E così oggi la Bellanova èin solido al Pd provinciale di Lecce a risarcire Maurizio Pascali, uno studente universitario che tra il 2010 e il 2013 ha lavorato per i dem pugliesi come addetto stampa con un contratto da co.co.co. ha partita Iva per 1200 euro lordi al mese. In realtà il ragazzo sarebbe stato un dipendente del partito con un rapporto di lavoro subordinato. E così ora il Pd locale dovrà dare 50mila euro a Pascali e altri 6.700 in solido con l'ex ministro Bellanova. E di fatto come riporta l'Adnkronos, i giudici sono stati molto chiari: "L'attività di Pascali era meramente esecutiva delle ...

