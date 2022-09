“Perché si sono lasciati”. Anna Tatangelo e Livio Cori, addio definitivo. E si scopre il motivo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Anna Tatangelo è di nuovo single. Almeno è quello che si vocifera sul settimanale Chi. La storia con Livio Cori sarebbe arrivata al capolinea, ma questo per ora è solo un pettegolezzo non confermato. Tuttavia sappiamo fin troppo bene che la rivista di Alfonso Signorini è sempre bene informata e nel numero del 14 settembre ha riportato questo succoso gossip. Si narra, sull’articolo del giornale, che non ci sarebbero nemmeno proprio più margini per un possibile riavvicinamento. Sembra che sia finita, tra Anna Tatangelo e Livio Cori a causa di “differenti visioni della vita che li hanno allontanati”. Niente tradimenti o cose del genere, solo opinioni e modi di vivere diversi. Naturalmente Alfonso Signorini non entra nel vivo della vicenda, ma sembra ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022)è di nuovo single. Almeno è quello che si vocifera sul settimanale Chi. La storia consarebbe arrivata al capolinea, ma questo per ora è solo un pettegolezzo non confermato. Tuttavia sappiamo fin troppo bene che la rivista di Alfonso Signorini è sempre bene informata e nel numero del 14 settembre ha riportato questo succoso gossip. Si narra, sull’articolo del giornale, che non ci sarebbero nemmeno proprio più margini per un possibile riavvicinamento. Sembra che sia finita, traa causa di “differenti visioni della vita che li hanno allontanati”. Niente tradimenti o cose del genere, solo opinioni e modi di vivere diversi. Naturalmente Alfonso Signorini non entra nel vivo della vicenda, ma sembra ...

