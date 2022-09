Perché Patrick Dempsey è diventato biondo platino: “Sto girando un film in Italia” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Patrick Dempsey è diventato biondo platino e ha fatto il suo debutto con la nuova capigliatura all’evento D23 Expo di Disney, durante il quale ha ricevuto il premio come Disney Legend. Nell’occasione ha anche ritrovato la collega Ellen Pompeo, premiata con lo stesso riconoscimento: entrambi sono stati onorati per essere diventati delle leggende grazie a Grey’s Anatomy, prodotta da ABC Studios (parte dei Disney Television Studios). Patrick Dempsey è apparso all’evento con i capelli estremamente schiariti. L’ex star di Grey’s Anatomy ha spiegato a Deadline il motivo di questo radicale cambio di look: non è diventato segretamente un Targaryen in House of the Dragon, semplicemente sta interpretando un ruolo completamente diverso da quelli approcciati ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022)e ha fatto il suo debutto con la nuova capigliatura all’evento D23 Expo di Disney, durante il quale ha ricevuto il premio come Disney Legend. Nell’occasione ha anche ritrovato la collega Ellen Pompeo, premiata con lo stesso riconoscimento: entrambi sono stati onorati per essere diventati delle leggende grazie a Grey’s Anatomy, prodotta da ABC Studios (parte dei Disney Television Studios).è apparso all’evento con i capelli estremamente schiariti. L’ex star di Grey’s Anatomy ha spiegato a Deadline il motivo di questo radicale cambio di look: non èsegretamente un Targaryen in House of the Dragon, semplicemente sta interpretando un ruolo completamente diverso da quelli approcciati ...

