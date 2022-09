"Perché ha sposato Totti": l'ex contro Ilary Blasi, parole pesantissime (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nuovo attacco di Fabrizio Corona a Ilary Blasi: prima che gli venisse bloccato il profilo Instagram, l'ex re dei paparazzi ha pubblicato le dichiarazioni che l'ex della conduttrice, Sean Brocca, gli avrebbe inviato. Pare che la Blasi abbia avuto una storia con lui prima della relazione con Totti. L'uomo, un ex modello probabilmente molto vicino all'ex re dei paparazzi, gli avrebbe fatto delle confidenze che Corona non avrebbe esitato a pubblicare sui social: "Siamo stati insieme un anno, ne sono passati 20. Durante la nostra relazione ho fatto un po' il 'ca***ne' con le altre (sai come ero), ma non l'ho mai tradita". "Durante gli ultimi 15 giorni di convivenza sapevo che si messaggiava con lui, quando se n'è andata per andare a Roma, ho trovato nell'armadio della casa dove vivevamo due lettere e un regalo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nuovo attacco di Fabrizio Corona a: prima che gli venisse bloccato il profilo Instagram, l'ex re dei paparazzi ha pubblicato le dichiarazioni che l'ex della conduttrice, Sean Brocca, gli avrebbe inviato. Pare che laabbia avuto una storia con lui prima della relazione con. L'uomo, un ex modello probabilmente molto vicino all'ex re dei paparazzi, gli avrebbe fatto delle confidenze che Corona non avrebbe esitato a pubblicare sui social: "Siamo stati insieme un anno, ne sono passati 20. Durante la nostra relazione ho fatto un po' il 'ca***ne' con le altre (sai come ero), ma non l'ho mai tradita". "Durante gli ultimi 15 giorni di convivenza sapevo che si messaggiava con lui, quando se n'è andata per andare a Roma, ho trovato nell'armadio della casa dove vivevamo due lettere e un regalo ...

