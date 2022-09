“Perché ha preso i Rolex”. Ilary Blasi, spunta la verità sul chiacchierato gesto contro Francesco Totti (Di mercoledì 14 settembre 2022) La guerra dei Rolex, così è stata ribattezzato il caso dopo l’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera in cui l’ex capitano ha raccontato di quando Ilary Blasi, ovvero l’ormai ex moglie, sarebbe andata con suo padre “a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi”. In un’intervista pubblicata dal “Corriere della sera” l’ex bandiera della Roma si è tolto più di un sassolino dalle scarpe, accusando l’ex moglie di averlo innanzitutto tradito per prima, di aver trovato dei messaggi compromettenti sul suo cellulare e per questo si sarebbe cominciato ad allontanare da lei. E che solo dopo è iniziata la storia con la chiacchieratissima Noemi Bocchi. La guerra dei Rolex, Perché Ilary ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) La guerra dei, così è stata ribattezzato il caso dopo l’intervista rilasciata daal Corriere della Sera in cui l’ex capitano ha raccontato di quando, ovvero l’ormai ex moglie, sarebbe andata con suo padre “a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi”. In un’intervista pubblicata dal “Corriere della sera” l’ex bandiera della Roma si è tolto più di un sassolino dalle scarpe, accusando l’ex moglie di averlo innanzitutto tradito per prima, di aver trovato dei messaggi compromettenti sul suo cellulare e per questo si sarebbe cominciato ad allontanare da lei. E che solo dopo è iniziata la storia con la chiacchieratissima Noemi Bocchi. La guerra deiha ...

