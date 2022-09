Perché agli uomini piace così tanto il calcio? La scienza risponde | a qualcuno ‘gireranno le palle’

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo laci sono diversi fattori che spingono gliad amareil. Scopriamoli insieme. Ilcome lo sport in generale, è amato da milioni di personeè super coinvolgente a tal punto da rinunciare al proprio controllo delle emozioni e dei sentimenti per tutta al durata della partita. Foto da CanvaI due motivi principali per cui molti amano ilsono il gioco stesso e l’impatto che ha a livello individuale e globale. Ilè uno spettacolo straordinario, in cui si vedono eleganza e atletismo, insieme ad abilità e intelligenza, il tutto per il semplice obiettivo di mettere la palla in rete. Il fatto che ilnon sia una ...