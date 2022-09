Perché 326mila pensionati devono dimostrare di essere vivi

(Di mercoledì 14 settembre 2022) "Sei ancora vivo? Dimostramelo", chiede l'Inps agli italiani che hanno deciso di spendere altrove il proprio trattamento pensionistico. Chi non lo fa entro il termine fissato, perde la pensione tra qualche mese. Molti dei...

Pensioni Per Tutti

I pagamenti Complessivamente sonole pensioni che l'Italia paga all'estero, in circa 160 ... Più sporadici i casi di cittadini che emigrano semplicementecercano luoghi più esotici o ...Complessivamente sonole pensioni che l'Italia paga all'estero, in circa 160 paesi, ... Più sporadici i casi di cittadini che emigrano semplicementecercano luoghi più esotici o ... Pensioni ultime novità INPS per chi vive all'estero: nuovi accertamenti obbligatori