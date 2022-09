Per il suo esordio al Chelsea, Potter spedisce Koulibaly in panchina (Di mercoledì 14 settembre 2022) È la prima di Graham Potter sulla panchina del Chelsea dopo l’esonero di Tuchel. Il Chelsea sta per affrontare il Salisburgo nel gruppo E di Champions (quello del Milan). L’ultima partita di Tuchel è stata la sconfitta in casa della Dinamo Zagabria. Per il suo esordio Potter ha deciso di affidarsi a Thiago Silva e al suo fianco addirittura Azpilicueta che non è proprio un centrale. In porta Kepa (ma Mendy è infortunato), anche Fofana in panchina. Kepa, James, Thiago Silva, Azpilicueta, Cucurella, Mount, Jorginho, Havertz, Kovacic, Sterling, Aubameyang. Can someone explain to me what Potter is trying to do,fofana,Koulibaly on the bench for what reason? pic.twitter.com/8VaLO96tW0 — Groovie Boii (@GroovieBoii) September 14, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) È la prima di Grahamsulladeldopo l’esonero di Tuchel. Ilsta per affrontare il Salisburgo nel gruppo E di Champions (quello del Milan). L’ultima partita di Tuchel è stata la sconfitta in casa della Dinamo Zagabria. Per il suoha deciso di affidarsi a Thiago Silva e al suo fianco addirittura Azpilicueta che non è proprio un centrale. In porta Kepa (ma Mendy è infortunato), anche Fofana in. Kepa, James, Thiago Silva, Azpilicueta, Cucurella, Mount, Jorginho, Havertz, Kovacic, Sterling, Aubameyang. Can someone explain to me whatis trying to do,fofana,on the bench for what reason? pic.twitter.com/8VaLO96tW0 — Groovie Boii (@GroovieBoii) September 14, ...

borghi_claudio : A proposito del simpaticissimo ANDREA ROMANO e del suo amico RIOTTA. sono uscite anche le schede di LIVORNO e PISA.… - _Nico_Piro_ : #14settembre il Trasimeno rischia di sparire, per sempre. Il suo livello è sotto di 160 cm, un record storico. Cosa… - enpaonlus : ENPA ringrazia il Questore dottor Sartori per l’intervento deciso e confida con maggior fiducia nella condanna ese… - BarbaraEirin : RT @intuslegens: Chissà come si sente Draghi quando si guarda allo specchio, pensando che passerà alla storia come colui che, per obbedire… - AlsoliCinzia : RT @albieonair: Gent. mo @_GrantValentino, già 80 paesi, 9 agenzie dell'ONU, la comunità scientifica e 3.91 MLD di persone supportano #Salv… -