Pedro Almodóvar abbandona la regia di A Manual for Cleaning Women, con Cate Blanchett (Di mercoledì 14 settembre 2022) Pedro Almodóvar ha deciso di abbandonare la regia del suo primo film in lingua inglese, A Manual for Cleaning Women con Cate Blanchett, perché non si sente pronto per il progetto. Deadline svela che Pedro Almodóvar non dirigerà più il prossimo adattamento cinematografico di A Manual for Cleaning Women, basato sulla raccolta di racconti di Lucia Berlin del 2016 e interpretato da Cate Blanchett. L'acclamato regista spagnolo ha preso la difficile decisione di rinunciare poiché sentiva di non essere pronto per questo tipo di progetto, che sarebbe stato il suo primo film in lingua inglese. "È stata una decisione molto ...

Pedro Almodóvar abbandona la regia di A Manual for Cleaning Women, con Cate Blanchett Deadline svela che Pedro Almodóvar non dirigerà più il prossimo adattamento cinematografico di A Manual for Cleaning Women , basato sulla raccolta di racconti di Lucia Berlin del 2016 e interpretato da Cate Blanchett . ... Il Talento di Mr. Crocodile, pubblicato il nuovo trailer del film È Pedro Almodòvar a farli incontrare nuovamente sul set con Carne tremula, film del 1997 che segna la svolta artistica della Cruz, divenuta musa ispiratrice del regista. I loro personaggi non si ...