«Pausini fascista». L'ultima follia del politicamente corretto (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Noi, di fascismi ne conosciamo e ne esecriamo uno solo: quello di chi appiccica questa etichetta a qualunque idea o opinione che non corrisponde alle sue. Di questo giuoco, la nostra sinistra è spesso maestra. Non per nulla lo stesso Mussolini veniva dai suoi ranghi". Questa citazione dell'intramontabile Indro Montanelli resta ancora attualissima, mentre sui social danno della fascista alla cantante Laura Pausini, colpevole di non aver intonato "Bella Ciao" in un programma radiofonico. Perché oggi funziona così: i politicamente corretti vogliono anche decidere cosa devi fischiettare. Da tempo l'antifascismo, che pure agli albori della Repubblica aveva mille colori (marxista, cattolico, liberale) è stato svilito a clava elettorale da abbattere sulla testa dell'avversario politico. E ogni occasione è buona.

